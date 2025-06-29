В Минюсте рассказали, как определяются дипфейки

Забарчук добавил, что для синтезированных изображений или голосовых данных основной задачей становится установление первоначального источника материала, а само по себе такое цифровое изображение признается условным оригиналом, и ключевой вопрос заключается в идентификации создателя файла и определении целей его распространения, что относится к компетенции правоохранительных органов, отслеживающих путь перемещения файлов в интернете.