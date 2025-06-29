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В Минюсте рассказали, как определяются дипфейки

Минюст: спецэкспертиза для выявления дипфейков пока не нужна.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Судебные эксперты определяют дипфейки также, как и признаки монтажа или изменения в видео, специальная экспертиза для выявления дипфейков пока не требуется, рассказал в интервью РИА Новости первый замминистра юстиции Евгений Забарчук.

«Создание нового самостоятельного вида экспертиз на сегодняшний день представляется преждевременным ввиду возникновения новых направлений исследований и задач. К примеру, определение дипфейков осуществляется аналогично существующему порядку выявления признаков монтажных вмешательств и изменений в видеоматериалах», — сказал он.

Забарчук добавил, что для синтезированных изображений или голосовых данных основной задачей становится установление первоначального источника материала, а само по себе такое цифровое изображение признается условным оригиналом, и ключевой вопрос заключается в идентификации создателя файла и определении целей его распространения, что относится к компетенции правоохранительных органов, отслеживающих путь перемещения файлов в интернете.

По словам первого замминистра, судебные эксперты приоритетное внимание уделяют установлению способа формирования цифрового объекта, источников его происхождения и внесенных модификаций до поступления материала в распоряжение судебных инстанций.

«Решение указанных вопросов требует комплексного подхода, объединяющего усилия экспертов, сотрудников следствия и оперативно-розыскных подразделений, обеспечивающих предоставление необходимых цифровых доказательств», — заключил он.

День судебного эксперта отмечается в России 28 июня. Профессиональный праздник был установлен постановлением премьер-министра России Михаила Мишустина, подписанного 29 сентября 2022 года.

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