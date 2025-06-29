Спикер парламента Брнабич: Протестующие в Сербии призывали к гражданской войне

Акция протестов студентов и сторонников оппозиции с требованием о проведении досрочных выборов в Сербии собрала около 36 тысяч человек. Люди перекрыли площадь Славия и прилегающие улицы в центре Белграда, тем самым заблокировав движение транспорта на круговой развязке и близлежащих дорогах.