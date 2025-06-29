Спикер парламента Брнабич: Протестующие в Сербии призывали к гражданской войне

Участники протестной акции в сербской столице, Белграде, использовали митинг для призывов к гражданской войне. Об этом написала спикер парламента республики Ана Брнабич.
— Участники протестов не завершили свое собрание на Видовдан словами «Да здравствует Сербия!». Они закончили его жутким призывом к уничтожению страны, чудовищным и открытым призывом к гражданской войне, — сообщила она в социальной сети Х.
Брнабич призвала граждан запомнить эти слова.
28 июня столкновения протестующих с полицией начались в Белграде.
Акция протестов студентов и сторонников оппозиции с требованием о проведении досрочных выборов в Сербии собрала около 36 тысяч человек. Люди перекрыли площадь Славия и прилегающие улицы в центре Белграда, тем самым заблокировав движение транспорта на круговой развязке и близлежащих дорогах.
Отмечается, что в 21:00 (22:00 по московскому времени) истекает срок ультиматума, который протестующие выставили властям 25 июня, требуя назначить дату досрочных выборов.