«Нельзя утверждать, что всё исчезло»: в МАГАТЭ усомнились в потере Ираном компонентов ядерной программы

Тегеран мог сохранить некоторые компоненты ядерной программы. Нельзя утверждать, что всё исчезло. Такое мнение выразил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в беседе с CBS. Он подчеркнул, что вероятность возобновления Ираном обогащения урана существует.
При этом глава МАГАТЭ признал наличие серьезного ущерба, который нанесли ВВС США ядерным объектам Тегерана. Однако генеральный директор Агентства напомнил о существовании промышленного и технологического потенциала у Ирана.
«Я бы сказал, что в течение нескольких месяцев у них могут быть несколько каскадов вращающихся центрифуг, производящих обогащенный уран, или меньше», — уточнил Рафаэль Гросси.
США, тем временем, готовы к диалогу с Ираном. Спецпосланник главы государства Стив Уиткофф в скором времени проведет переговоры с властями Тегерана.