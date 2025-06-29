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«Нельзя утверждать, что всё исчезло»: в МАГАТЭ усомнились в потере Ираном компонентов ядерной программы

Глава МАГАТЭ Гросси счел возможным возобновление Ираном обогащения урана.

Источник: Комсомольская правда

Тегеран мог сохранить некоторые компоненты ядерной программы. Нельзя утверждать, что всё исчезло. Такое мнение выразил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в беседе с CBS. Он подчеркнул, что вероятность возобновления Ираном обогащения урана существует.

При этом глава МАГАТЭ признал наличие серьезного ущерба, который нанесли ВВС США ядерным объектам Тегерана. Однако генеральный директор Агентства напомнил о существовании промышленного и технологического потенциала у Ирана.

«Я бы сказал, что в течение нескольких месяцев у них могут быть несколько каскадов вращающихся центрифуг, производящих обогащенный уран, или меньше», — уточнил Рафаэль Гросси.

США, тем временем, готовы к диалогу с Ираном. Спецпосланник главы государства Стив Уиткофф в скором времени проведет переговоры с властями Тегерана.

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