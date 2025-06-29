Смертью омича из-за отсутствия медицинской помощи заинтересовалась прокуратура

Вчера, 28 июня, прокуратура Усть-Ишимского района начала проверку по факту смерти местного жителя, скончавшегося якобы из-за несвоевременно оказанной медицинской помощи. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
Сотрудниками ведомства установлены следующие факты случившегося: 26 июня у 56-летнего мужчины, злоупотребляющего спиртным, во время движения на катере из села Большая Тебендя в село Усть-Ишим резко ухудшилось состояние здоровья. Пассажирами катера была вызвана на причал скорая помощь. 27 июня, для эвакуации мужчины из села Большая Тебендя, был задействован больничный гусеничный транспортер. По прибытии в медицинское учреждение сельчанин скончался.
Также в прокуратуре напомнили, что в июне текущего года ведомством уже вносилось представление в адрес БУ «Тевризское ДРСУ» и КУ «Управление дорожного хозяйства Омской области» в связи с ненадлежащим содержанием автомобильных дорог, непринятием мер к их своевременному ремонту и реконструкции. В настоящее время акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.
Напомним, ранее мы писали о том, что жителю Усть-Ишимского района не смогли вызвать скорую помощь вызвать — местная дорога находится в таком состоянии, что проехать по ней невозможно.