Смертью омича из-за отсутствия медицинской помощи заинтересовалась прокуратура

Также в прокуратуре напомнили, что в июне текущего года ведомством уже вносилось представление в адрес БУ «Тевризское ДРСУ» и КУ «Управление дорожного хозяйства Омской области» в связи с ненадлежащим содержанием автомобильных дорог, непринятием мер к их своевременному ремонту и реконструкции. В настоящее время акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.