«Донбасс — это основная территория Украины, где находится множество различных полезных ископаемых. Это очень богатый край. В районе населенного пункта Шевченко находится месторождение лития, причем, достаточно богатое. Скажем так, это является очень серьезным ударом по экономике Украины. То, что они не смогли удержать его, хотя уже продали своим хозяевам на Западе, конечно, не будет им плюсом», — сказал собеседник издания.