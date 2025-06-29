Взятие под контроль населенного пункта Шевченко и месторождение лития в Донецкой народной республике является серьезным ударом по Украине. Об этом корреспонденту aif.ru заявил военно-политический эксперт Ян Гагин.
Ранее издания The New York Times сообщало, что действия российских войск на территории Украины существенно снижают экономические возможности Киева в контексте потенциального сотрудничества с США. Отмечалось, что Вооруженные силы РФ установили контроль над значимым месторождением лития, который находится вблизи населенного пункта Шевченко в ДНР.
«Донбасс — это основная территория Украины, где находится множество различных полезных ископаемых. Это очень богатый край. В районе населенного пункта Шевченко находится месторождение лития, причем, достаточно богатое. Скажем так, это является очень серьезным ударом по экономике Украины. То, что они не смогли удержать его, хотя уже продали своим хозяевам на Западе, конечно, не будет им плюсом», — сказал собеседник издания.
26 июня Министерство обороны РФ сообщало, что российские войска освободили поселок Шевченко на западе ДНР. Около этого населенного пункта находится одно из крупнейших месторождений лития в Европе.