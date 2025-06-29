Иркутск вошел в Книгу рекордов России с гигантским «Брауни»

На гастрофестивале в центре Иркутска был приготовлен самый большой в России торт «Брауни». Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации столицы региона. Тысячи жителей и гостей города собрались на площади у памятника Александру III, чтобы стать свидетелями этого сладкого рекорда и попробовать кусочек уникального десерта. Торт должен был весить две тонны, но сибирские кондитеры превзошли себя и финальный вес составил 2180 килограммов.
— Вкусно, а главное — по-нашему, по-сибирски! Глядя на масштаб фестиваля, можно уверенно говорить, что Иркутск скоро будет гастрономической столицей. Для этого у нас есть своя продукция отличного качества и люди, которые могут сделать из неё настоящие кулинарные шедевры, — сказал мэр Иркутска Руслан Болотов.
Помимо большого брауни на фестивале приготовили 500 литров окрошки. Также желающие могли попробовать сотни видов различных блюд.