Иркутск вошел в Книгу рекордов России с гигантским «Брауни»

На гастрофестивале в центре Иркутска был приготовлен самый большой в России торт «Брауни». Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации столицы региона. Тысячи жителей и гостей города собрались на площади у памятника Александру III, чтобы стать свидетелями этого сладкого рекорда и попробовать кусочек уникального десерта. Торт должен был весить две тонны, но сибирские кондитеры превзошли себя и финальный вес составил 2180 килограммов.