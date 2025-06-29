Палеонтологи открыли нового динозавра-кенгуру

Почти вся история динозавров — о гигантах. Под пологом древних лесов и среди зарослей папоротников также бегали мелкие рептилии, млекопитающие и небольшие динозавры. О таких видах известно меньше. Все потому, что их хрупкие кости хуже сохраняются, чем массивные скелеты гигантов.