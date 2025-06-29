Уиткофф проведёт переговоры с Ираном по ядерной программе

Спецпосланник президента Соединённых Штатов Стивен Уиткофф проведёт переговоры с Тегераном, они будут касаться о возможности заключения договорённости по ядерной программе Ирана, информирует NBC News.
По его данным, переговоры состоятся в «ближайшие дни».
«Специальный посланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф в ближайшие дни проведёт переговоры о возможном соглашении с Ираном, направленном на прекращение обогащения урана в обмен на ослабление санкций», — говорится в сообщении.
Напомним, ряд экспертов не исключает, что Тегеран обладает техническими возможностями для восстановления своей ядерной программы. В связи с этим, по информации телеканала, разведывательные службы из Соединённых Штатов и Израиля «будут внимательно следить» за действиями Тегерана.
Израиль начал операцию против Ирана, Тегеран в ответ начал свою операцию. Израиль и Иран обменивались ударами в течение 12 дней.
В настоящее время власти США утверждают, что ядерная программа Тегерана ликвидирована.
Ранее сообщалось, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп опроверг планы США передать Ирану 30 миллиардов долларов на мирный атом.
Амер.