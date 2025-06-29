Прислали косметику с взрывчаткой: Россиянку и украинку осудили за убийство офицера в Ивановской области

Военный суд признал двух женщин виновными в совершении террористического акта, информирует ТАСС со ссылкой на приговор. Речь идет об украинке Марии Савоста и россиянке Елене Поповой. Они приговорены соответственно к 18 и 14 годам лишения свободы. Приговор вынесен заочно. Ранее женщины были объявлены в международный розыск и заочно арестованы.