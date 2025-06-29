Прислали косметику с взрывчаткой: Россиянку и украинку осудили за убийство офицера в Ивановской области

Военный суд признал двух женщин виновными в совершении террористического акта, информирует ТАСС со ссылкой на приговор. Речь идет об украинке Марии Савоста и россиянке Елене Поповой. Они приговорены соответственно к 18 и 14 годам лишения свободы. Приговор вынесен заочно. Ранее женщины были объявлены в международный розыск и заочно арестованы.
Сообщается, что Савоста отправила 29-летнему капитану Константину Нагайко посылку с косметическим набором, в которой находилось самодельное взрывное устройство. Попова через третьих лиц передала посылку офицеру. Когда тот открыл упаковку, произошел взрыв.
Ранее Южный окружной военный суд вынес приговор трем жителям Краснодарского края за призывы к террористическим актам. Они получили от 5,5 до 6,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.
Также сообщалось, что колумбийский наемник Пабло осужден на 28 лет за теракт в Курской области.