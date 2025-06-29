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Раненый под Курском китайский журналист опроверг наличие российского гражданства

Журналист китайской телекомпании Phoenix Лу Юйгуан, раненый при атаке дрона ВСУ на курской границе, обвинил западные СМИ во лжи, сообщает ТАСС.

Журналист китайской телекомпании Phoenix Лу Юйгуан, раненый при атаке дрона ВСУ на курской границе, обвинил западные СМИ во лжи, сообщает ТАСС.

По его словам СМИ Запада лгут, заявляя, что он — гражданин России. Он напомнил, что ранее наше правительство и МИД Китая заявили об обстреле китайского журналиста, обратив внимание общественности на инцидент.

«Но Запад пишет, что Лу Юйгуан россиянин, некоторые СМИ пишут, что моя жена русская, конечно, они врут», — заявил он.

Журналист добавил, что коллеги из Phoenix специально посетили его в больнице, чтобы снять сюжет о лечении и подтвердить его гражданство КНР. По его словам, в телесюжете он продемонстрировал свой паспорт с гражданством КНР, чтобы окончательно опровергнуть ложь западной прессы.

Ранее стало известно, что в результате удара украинского дрона в приграничном районе Курской области пострадал китайский журналист телеканала Phoenix. Об этом проинформировал губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Как сообщалось, 63-летний корреспондент Лу Юйгуан получил открытую черепно-мозговую травму и контузию.

По факту нанесения ранения китайскому журналисту на территории Курской области Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело, квалифицированное как теракт.

В настоящее время ведется следствие с целью установления личностей членов украинских вооруженных формирований, которые могут быть причастны к совершению данного преступления.

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