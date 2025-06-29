Журналист китайской телекомпании Phoenix Лу Юйгуан, раненый при атаке дрона ВСУ на курской границе, обвинил западные СМИ во лжи, сообщает ТАСС.
По его словам СМИ Запада лгут, заявляя, что он — гражданин России. Он напомнил, что ранее наше правительство и МИД Китая заявили об обстреле китайского журналиста, обратив внимание общественности на инцидент.
«Но Запад пишет, что Лу Юйгуан россиянин, некоторые СМИ пишут, что моя жена русская, конечно, они врут», — заявил он.
Журналист добавил, что коллеги из Phoenix специально посетили его в больнице, чтобы снять сюжет о лечении и подтвердить его гражданство КНР. По его словам, в телесюжете он продемонстрировал свой паспорт с гражданством КНР, чтобы окончательно опровергнуть ложь западной прессы.
Ранее стало известно, что в результате удара украинского дрона в приграничном районе Курской области пострадал китайский журналист телеканала Phoenix. Об этом проинформировал губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Как сообщалось, 63-летний корреспондент Лу Юйгуан получил открытую черепно-мозговую травму и контузию.
По факту нанесения ранения китайскому журналисту на территории Курской области Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело, квалифицированное как теракт.
В настоящее время ведется следствие с целью установления личностей членов украинских вооруженных формирований, которые могут быть причастны к совершению данного преступления.