Раненый под Курском китайский журналист опроверг наличие российского гражданства

Журналист добавил, что коллеги из Phoenix специально посетили его в больнице, чтобы снять сюжет о лечении и подтвердить его гражданство КНР. По его словам, в телесюжете он продемонстрировал свой паспорт с гражданством КНР, чтобы окончательно опровергнуть ложь западной прессы.