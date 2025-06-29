NRK: сына норвежской принцессы Метте-Марит обвинили в 23 преступлениях

Правоохранительные органы Норвегии выдвинули обвинения сразу по 23 преступлениям в отношении Мариуса Борга Хёйби, который является сыном норвежской принцессы Метте-Марит, сообщает издание NRK.
28-летний мужчина стал фигурантом уголовных дел об изнасиловании, домогательствах и угрозах. Кроме того, по версии следователей, Хёйби нанёс одной из жертв телесные повреждения, целенаправленно повредил имущество и оскорбил сотрудника полиции.
Также у него на счету пять нарушений правил дорожного движения. Адвокат молодого человека рассказал, что его подзащитного допрашивали Хёйби более десяти раз. Мужчина сотрудничает со следствием, но свою вину по основным пунктам не признаёт.
Он решительно отверг обвинения в изнасиловании. Сейчас сын будущей королевы находится под стражей.
Напомним, в 2022 году король Британии Карл III выгнал из Букингемского дворца своего младшего брата, 62-летнего принца Эндрю. Газета The Sun писала, что причиной этому стали неисполнение принцем королевских обязанностей и обвинения в изнасиловании.