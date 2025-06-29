Выяснилось, что стало с участниками операции «Поток»

Российские бойцы, которые участвовали в операции «Поток» в Курской области, уже почти все вернулись в зону боевых действий. Опрошенные aif.ru эксперты рассказали о самочувствии военных, наградах для них, а также предположили, чем еще могут поощрить солдат.
Часть участников операции «Поток» уже наградили.
Некоторым участникам операции «Поток» в Курской области уже вручили награды, рассказал в беседе с aif.ru военный волонтер Роман Алехин. По его данным, «в 30-м полку, в 11-й бригаде» наградили российских бойцов.
Он также отметил, что военный блогер Юрий Подоляка сообщал со ссылкой на источники в Министерстве обороны РФ, что награды удостоились 243 человека. При этом он сообщил, что на командирских совещания говорили, что участниками операции были именно 800 человек.
«Также выплатили по 100 тысяч рублей почти всем, у кого были проблемы с легкими и так далее», — добавил собеседник издания.
Особую награду для бойцов могут учредить за пару недель.
Для учреждения особой награды для участников операции «Поток» необходимо, чтобы кто-то ходатайствовал об этом, рассказал aif.ru военный эксперт, бывший разведчик, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его мнению, для российских бойцов это было бы очень престижной наградой, которая стала бы историческим взаимодействием между поколениями. Он добавил, что с ходатайством могут выступить, как непосредственные командиры участников операции, так и общественные организации ветеранов войны, причем, не обязательно СВО.
«Она могла бы быть либо государственной, или памятным знаком Министерства обороны. У нас же есть памятный знак участника боевых действий на Кавказе», — отметил в разговоре с aif.ru эксперт.
Матвийчук также уточнил, что для учреждения особой награды для участников операции «Поток» может потребоваться от нескольких недель до нескольких лет. По его словам, для этого необходимо подготовить документы, создать комиссию, утвердить знаки или награды, а затем передать на подпись геральдической комиссии.
«А уже после либо президенту на подпись давать, либо министру обороны», — заявил aif.ru он.
Почти все участники операции уже в зоне СВО.
У некоторых участник операции «Поток» выявилась онкология, однако нужно исследовать, могло ли повлиять на развитие заболевания пребывание в трубе, рассказал aif.ru Алехин. По его словам, рак легких — это быстро развивающаяся патология, однако многие склоняются к тому, что воздействие газа на человека должно было быть на протяжении месяца, двух, трех.
«Последствия, конечно, есть. Говорят и про тромбоэмболию. Но опять же все нужно изучать, чтобы понять, откуда это сформировалось», — подчеркнул военный блогер.
При этом Алехин сообщил aif.ru, что почти все российские военнослужащие, которые участвовали в операции «Поток», вернулись в зону СВО. Он отметил, что все эти бойцы — это «реально самые заряженные в зоне боевых действий». Они понимали, что идут не просто на штурм, но и еще и то, что им придется преодолеть 17 километров внутри трубы.
Военный блогер добавил, что многие не могут даже зайти в этот подземный проход из-за клаустрофобии, от которой нельзя избавиться по щелчку пальцев, потому что отдали приказ.
«Как только у них появилась возможность ходить, появились хоть какие-то силы — все вернулись в зону боевых действий. Почти все уже там», — подчеркнул собеседник издания.
Операция под названием «Поток» началась 8 марта 2025 года. Российские военные двигались по подземному газопроводу 15 километров в тыл ВСУ и вышли на поверхность в районе промышленной зоны Суджи, в результате чего был нанесен внезапный удар.