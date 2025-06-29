Выяснилось, что стало с участниками операции «Поток»

При этом Алехин сообщил aif.ru, что почти все российские военнослужащие, которые участвовали в операции «Поток», вернулись в зону СВО. Он отметил, что все эти бойцы — это «реально самые заряженные в зоне боевых действий». Они понимали, что идут не просто на штурм, но и еще и то, что им придется преодолеть 17 километров внутри трубы.