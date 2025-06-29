Синоптик Шувалов: 1 июля в Москве выпадет до половины месячной нормы дождей

30 июня и 1 июля в Москве будет прохладно и пасмурно. Как отметил в беседе с aif.ru глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, горожан ждут проливные дожди.
«В начале недели ожидается порядка 15 градусов тепла, хлесткий северо-западный ветер и проливной дождь», — рассказал он.
Особенно сильные осадки ожидаются во вторник, 1 июля.
«За сутки может выпасть до половины месячной нормы дождей, это порядка 35 мм», — уточнил синоптик.
В свою очередь, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что 1 июля в Москве может стать одним из самых холодных дней начала июля в текущем столетии.