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Синоптик Шувалов: 1 июля в Москве выпадет до половины месячной нормы дождей

В начале недели в москве будет до 15 градусов тепла.

Источник: freepik.com

30 июня и 1 июля в Москве будет прохладно и пасмурно. Как отметил в беседе с aif.ru глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, горожан ждут проливные дожди.

«В начале недели ожидается порядка 15 градусов тепла, хлесткий северо-западный ветер и проливной дождь», — рассказал он.

Особенно сильные осадки ожидаются во вторник, 1 июля.

«За сутки может выпасть до половины месячной нормы дождей, это порядка 35 мм», — уточнил синоптик.

В свою очередь, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что 1 июля в Москве может стать одним из самых холодных дней начала июля в текущем столетии.