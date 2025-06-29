В следующую субботу в центр Владивостока будет трудно проехать

5 июля центр Владивостока будет временно недоступен для проезда на протяжении практически всего дня. Об этом стало известно из информационных щитов, установленных рядом со знаком пешеходного перехода рядом с Владивостокским ГУМом.
Перекрытие дороги будет проходить по улице Светланская от пересечения с Океанским проспектом до пересечения улиц Светланская и Уборевича.
Ограничения в связи с проводящимися мероприятиями будет действовать 5 июля с 00:00 до 21:00.
Напомним, что именно 5 июля во Владивостоке состоится насыщенное празднование Дня города. Ранее администрация Владивостока официально сообщила о предстоящих выступлениях на празднике: жителей и гостей города порадуют своим творчеством Виктория Дайнеко, группы «Город 312», «Корни», а также Олег Газманов.