Польская авиация поднята в небо из-за якобы активности России на Украине

Согласно заявлению, в связи с усиленной операцией России на украинской территории, было принято решение о задействовании всех доступных сил и средств. В небо поднялись дежурные истребители, а наземные комплексы ПВО и радиолокационного контроля переведены в состояние повышенной боевой готовности. Эти действия проводятся в рамках существующих протоколов реагирования.