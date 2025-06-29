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Польская авиация поднята в небо из-за якобы активности России на Украине

Предпринимаемые меры направлены на защиту приграничных с потенциально уязвимыми зонами районов.

Источник: Аргументы и факты

Польская и союзная авиация была поднята в воздух над территорией республики на фоне предполагаемой активности российских сил в Украине. Об этом сообщило оперативное командование польских вооружённых сил в соцсети X*.

Согласно заявлению, в связи с усиленной операцией России на украинской территории, было принято решение о задействовании всех доступных сил и средств. В небо поднялись дежурные истребители, а наземные комплексы ПВО и радиолокационного контроля переведены в состояние повышенной боевой готовности. Эти действия проводятся в рамках существующих протоколов реагирования.

Военное командование Польши подчёркивает, что предпринимаемые меры направлены на защиту приграничных с потенциально уязвимыми зонами районов. Контроль за ситуацией продолжается, а все задействованные подразделения находятся в полной боевой готовности к оперативному реагированию.

Ранее сообщалось, что российские военные начали масштабную атаку по территории Украины с использованием ракетного вооружения и 150 ударных беспилотников.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.