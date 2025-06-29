В Омске произошла очередная коммунальная авария с масштабным подтоплением

«Здравствуйте, очередная авария на ул. 12 декабря, 105. Вода льется из-под дома. Вся вода стекает в канаву и в наше озеро “Кирпичка”. Уровень воды заметно добавился. Звонили в водоканал, разводят руками, нет бригад, ждите. Администрация города обещает, но все продолжает бежать!», — говорится в сообщении к видео.