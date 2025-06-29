В Омске произошла очередная коммунальная авария с масштабным подтоплением

Вчера, 28 июня, в паблике «ЧП Омск» соцсети «Вконтакте» появилось видеообращение от жительницы Кировского округа. На кадрах опубликованного видео засняты потоки воды, вытекающие из-под дома.
«Здравствуйте, очередная авария на ул. 12 декабря, 105. Вода льется из-под дома. Вся вода стекает в канаву и в наше озеро “Кирпичка”. Уровень воды заметно добавился. Звонили в водоканал, разводят руками, нет бригад, ждите. Администрация города обещает, но все продолжает бежать!», — говорится в сообщении к видео.
Омичка, комментирующая видео, говорит о том, что вода круглосуточно льется могучим потоком уже три дня. На кадрах видны затопленные газоны и канава, из которой, по словам омички, вода стекает в местное озеро «Кирпичка».
Ранее «КП в Омске» сообщала, что сразу в двух районах Омска жители столкнулись с уличным потопом. Тогда на проблемы с уличными «реками» пожаловались омичи из поселка Морозовка, а также жители города, проживающие на проспекте Королева.