Владивосток отметил День молодежи масштабным праздником на центральной площади

28 июня Владивосток окунулся в атмосферу празднования Дня молодежи (0+). Несмотря на аномальную жару, когда столбик термометра превысил отметку +30°C, центральная площадь города собрала тысячи молодых людей, готовых веселиться и заряжаться энергией этого особенного дня. А в финале праздника выступили известные исполнители Miravi и Burito, сообщает ИА PrimaMedia.
С самого утра на площади развернулись разнообразные тематические зоны, где каждый мог найти занятие по душе. Уже в 14:00 стартовала музыкальная лотерея «Музлото», где участники могли выиграть ценные призы. Местные группы создавали праздничное настроение своими выступлениями, а тематические площадки «Знай», «Люби», «Гордись» и «Приумножай» предлагали гостям самые разные активности — от образовательных лекториев до военной экспозиции, где можно было подержать в руках настоящее полицейское оружие и сделать памятные фотографии.
Особый интерес вызвал «Маркет молодых», где начинающие предприниматели представляли свои товары, демонстрируя бизнес-потенциал современной молодежи. Несмотря на палящее солнце, гости активно участвовали во флешмобах, посещали мастер-классы и поддерживали местные таланты, доказывая, что ничто не может помешать настоящему празднику.
Торжественную часть вечера открыли первые лица города и края. Мэр Владивостока Константин Шестаков в своей речи особо подчеркнул: «Друзья! Сегодня у нас настоящий марафон праздников — мы идём к главному событию, Дню рождения нашего любимого Владивостока. И именно вы, молодые, умные, талантливые — будущее города! Вас я вижу в науке, спорте, культуре, бизнесе — во всех сферах, которые прославляют Владивосток».
Губернатор Приморья Олег Кожемяко, обращаясь к молодежи, подчеркнул: «Дорогие друзья! Вы — наша энергия и движущая сила! Полмиллиона молодых приморцев сегодня учатся, работают, творят, защищают Родину. Вы — на заводах и верфях, в лабораториях и больницах, в полях и на стройках. Нет ни одной отрасли, где бы ни трудилась молодежь! Мы гордимся вами!».
Председатель городской Думы Андрей Брик добавил: «Дорогие друзья, жители Владивостока, наша замечательная молодежь! Сегодня такой же ясный и солнечный день, как ваши перспективы и надежды. Вы — самая инициативная молодежь на планете! Благодаря вашей энергии наш город растёт, развивается наука, крепнет экономика. 500 тысяч молодых приморцев — вот наша сила! Вам по плечу любые задачи». Он призвал молодежь оставаться в Приморье, реализовывать свои проекты и продолжать развивать родной край.
Губернатор, глава Владивостока и председатель городской Думы вручили награды самым активным представителям молодежи, отметив их вклад в развитие региона. А мэр Владивостока Константин Шестаков передал символ Дня молодежи 2025 года главе Большого Камня Роману Деменеву, отметив важность преемственности поколений и развития молодежной политики.
Кульминацией праздника стал грандиозный концерт с участием популярных артистов. Miravi и Burito исполнили свои знаменитые хиты, под которые танцевала вся площадь. Вечером жара спала, и зрители вовсю заряжались энергией музыки, создавая неповторимую атмосферу праздника. Артисты, видя такую горячую реакцию зала, дали настоящее шоу, которое запомнится всем присутствующим надолго.