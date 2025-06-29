Владивосток отметил День молодежи масштабным праздником на центральной площади

Председатель городской Думы Андрей Брик добавил: «Дорогие друзья, жители Владивостока, наша замечательная молодежь! Сегодня такой же ясный и солнечный день, как ваши перспективы и надежды. Вы — самая инициативная молодежь на планете! Благодаря вашей энергии наш город растёт, развивается наука, крепнет экономика. 500 тысяч молодых приморцев — вот наша сила! Вам по плечу любые задачи». Он призвал молодежь оставаться в Приморье, реализовывать свои проекты и продолжать развивать родной край.