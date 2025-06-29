По данным The New York Times, действия ВС РФ на территории Украины существенно снижают экономические возможности Киева в контексте потенциального сотрудничества с США. Издание отмечает, что месторождение лития в ДНР рассматривается как утраченный стратегический актив, способный сыграть ключевую роль в формировании новых экономических связей украинской стороны с Вашингтоном. Журналисты также подчеркнули, что по мере расширения контроля России над украинскими территориями, у Киева остается все меньше ресурсов, которые можно было бы использовать для укрепления партнерства с Соединенными Штатами.