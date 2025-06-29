Российские войска взяли под контроль поселок Шевченко, а также месторождение лития, которое находится вблизи него. Военно-политический эксперт Ян Гагин рассказал aif.ru, что означает для Киева потеря объекта и кто стоял за обороной населенного пункта.
Отбили у офицеров и наемников из НАТО.
В обороне Шевченко, который является еще одним населенным пунктом по дороге к Днепропетровской области, на стороне Вооруженных сил Украины участвовали наемники и офицеры НАТО, заявил aif.ru Гагин. По его словам, поселок еще знаменателен тем, что около него находится крупное месторождение лития. Эксперт отметил, что именно за него и боролись Вооруженные силы Украины.
Гагин подчеркнул, что населенный пункт был хорошо подготовлен к обороне, а наемники и офицеры НАТО в любом случае должны были руководить обороной, так как они заинтересованы в этом месторождении. При этом он отметил, что практически все «солдаты удачи» из частных военных компаний стран Североатлантического альянса являются бывшими военнослужащими либо членами спецслужб своих стран.
«А бывших не бывает, особенно бывших сотрудников спецслужб. Они все равно остаются на связи со своими спецслужбами», — сказал собеседник издания.
Киев не смог удержать то, что уже продал западным хозяевам.
Взятие под контроль населенного пункта Шевченко и месторождение лития в Донецкой народной республике является серьезным ударом по Украине, сообщил aif.ru Ян Гагин. Он отметил, что Донбасс — это основная территория Украины, где находится множество различных полезных ископаемых. Эксперт подчеркнул, «это очень богатый край».
Также собеседник издания добавил, что месторождение лития достаточно богатое. Установление контроля Вооруженными силами РФ над ним является очень серьезным ударом по украинской экономике.
«То, что они не смогли удержать его, хотя уже продали своим хозяевам на Западе, конечно, не будет им плюсом», — подчеркнул Гагин.
Украина потеряла ключевые месторождениями лития.
Киев утратил контроль над основными месторождениями лития, расположенными в населенных пунктах Крутая Балка Запорожской области и Шевченко в ДНР, сообщает Le Figaro со ссылкой на Национальную службу геологоразведки Украины. По данным издания, участок в Шевченко содержит более 90% сподумена — силиката лития и алюминия. Это месторождение считается перспективным, несмотря на сложность выделения лития из петалита. Там также обнаружены редкие металлы — тантал, ниобий, бериллий, цезий, рубидий и олово.
По данным The New York Times, действия ВС РФ на территории Украины существенно снижают экономические возможности Киева в контексте потенциального сотрудничества с США. Издание отмечает, что месторождение лития в ДНР рассматривается как утраченный стратегический актив, способный сыграть ключевую роль в формировании новых экономических связей украинской стороны с Вашингтоном. Журналисты также подчеркнули, что по мере расширения контроля России над украинскими территориями, у Киева остается все меньше ресурсов, которые можно было бы использовать для укрепления партнерства с Соединенными Штатами.
Министерство обороны РФ сообщало, что 26 июня подразделениями российской группировки «Восток» был освобожден населенный пункт Шевченко в Донецкой народной республике.