Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Липовой рассказал о КАБ «Гром-1», которую впервые применили в зоне СВО

По данным военных Telegram-каналов, «Гром-1» использовали для удара по военным объектам в Днепропетровске.

Источник: Аргументы и факты

КАБ «Гром-1», которую, по данным военных Telegram-каналов, впервые использовали для удара по объектам ВСУ в Днепропетровске, превосходит по точности поражения и мощности другие боеприпасы. Об этом aif.ru рассказал председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

«“Гром-1” отличается от всех остальных боеприпасов повышенной точностью и повышенной мощностью. Дальность применения — порядка 100 км», — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что наши вооружённые силы помимо повседневного уничтожения выявленных целей проводят испытание новинок боеприпасов в реальных условиях.

«Используют их (КАБ “Гром-1” — ред.) успешно. И будут применяться на регулярной основе, когда будут выявлены цели, которые подлежат уничтожению именно такими боеприпасами. Это могут быть заглубленные командные пункты, склады, коммуникации, которые выявляются и уничтожаются», — добавил Липовой.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил о первом успешном применении в зоне СВО авиабомб с реактивными ускорителями, позволяющими поражать цели на дальних расстояниях, по военным объектам в Днепропетровске. Расстояние от Днепропетровска до текущей линии боевого соприкосновения более 100 км. При этом сброс КАБ происходит на значительном расстоянии от ЛБС.