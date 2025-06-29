Липовой рассказал о КАБ «Гром-1», которую впервые применили в зоне СВО

КАБ «Гром-1», которую, по данным военных Telegram-каналов, впервые использовали для удара по объектам ВСУ в Днепропетровске, превосходит по точности поражения и мощности другие боеприпасы. Об этом aif.ru рассказал председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
«“Гром-1” отличается от всех остальных боеприпасов повышенной точностью и повышенной мощностью. Дальность применения — порядка 100 км», — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что наши вооружённые силы помимо повседневного уничтожения выявленных целей проводят испытание новинок боеприпасов в реальных условиях.
«Используют их (КАБ “Гром-1” — ред.) успешно. И будут применяться на регулярной основе, когда будут выявлены цели, которые подлежат уничтожению именно такими боеприпасами. Это могут быть заглубленные командные пункты, склады, коммуникации, которые выявляются и уничтожаются», — добавил Липовой.
Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил о первом успешном применении в зоне СВО авиабомб с реактивными ускорителями, позволяющими поражать цели на дальних расстояниях, по военным объектам в Днепропетровске. Расстояние от Днепропетровска до текущей линии боевого соприкосновения более 100 км. При этом сброс КАБ происходит на значительном расстоянии от ЛБС.