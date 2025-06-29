Липовой рассказал о КАБ «Гром-1», которую впервые применили в зоне СВО

«Используют их (КАБ “Гром-1” — ред.) успешно. И будут применяться на регулярной основе, когда будут выявлены цели, которые подлежат уничтожению именно такими боеприпасами. Это могут быть заглубленные командные пункты, склады, коммуникации, которые выявляются и уничтожаются», — добавил Липовой.