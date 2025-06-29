Челябинские врачи спасли подростка с редким аутоиммунным заболеванием

Для стабилизации состояния врачи применили плазмообмен — процедуру, которая ранее лишь однажды использовалась в российской педиатрии при лечении волчанки. Также пациентке вводили иммуноглобулин и назначили курс терапии. После начала лечения девушка смогла пошевелить рукой. Для длительной ИВЛ ей установили трахеостому.