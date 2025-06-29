Челябинские врачи спасли подростка с редким аутоиммунным заболеванием

Пациентка приехала в Челябинск из Краснодара для обучения в колледже. В конце февраля ее госпитализировали в ДГКБ № 8 с подозрением на пневмонию, однако состояние быстро ухудшилось. После обследования врачи диагностировали системную красную волчанку.
Болезнь прогрессировала стремительно: у девушки развился паралич, и она перестала дышать самостоятельно, потребовав подключения к аппарату ИВЛ. Ее перевели в Челябинскую областную детскую клиническую больницу, где провели телемедицинские консультации со специалистами из Москвы и Санкт-Петербурга.
Для стабилизации состояния врачи применили плазмообмен — процедуру, которая ранее лишь однажды использовалась в российской педиатрии при лечении волчанки. Также пациентке вводили иммуноглобулин и назначили курс терапии. После начала лечения девушка смогла пошевелить рукой. Для длительной ИВЛ ей установили трахеостому.
К концу весны ее перевели из реанимации в отделение реабилитации. Сейчас она выписана из больницы, но продолжает восстановление под наблюдением врачей.
«Этот случай демонстрирует важность своевременной диагностики, междисциплинарного подхода и применения современных методов лечения. Благодаря слаженной работе специалистов и использованию телемедицины удалось спасти пациентку с крайне тяжелой формой заболевания», — комментирует главный врач ЧОДКБ Надежда Налетова.