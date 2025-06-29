В хабаровский «Амур» прибыл нападающий из владивостокского «Адмирала»

Хабаровский «Амур» и владивостокский «Адмирал» провели обмен, в результате которого права на нападающего Кирилла Петькова перешли к «тиграм», а клуб из Владивостока получил денежную компенсацию, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Кирилл Петьков родился 3 апреля 1998 года в белорусском Гомеле. В юношеском возрасте он переехал в Санкт-Петербург, где начал играть за команды системы СКА в Молодёжной и Высшей хоккейных лигах.
После успешного сезона 2019/20 в «СКА-Неве», где он был назначен ассистентом капитана и набрал 41 (21+20) результативный балл в 50 матчах, Кирилл перешёл в ХК «Сочи». В составе южан он провёл три с половиной сезона и 154 игры, в которых набрал 50 (25+25) результативных баллов.
В декабре 2023 года Кирилл перешёл в «Адмирал», где играл до конца прошлого сезона. В матчах за дальневосточников он забросил 11 шайб и сделал 6 результативных передач в 69 играх. Он стал одним из лидеров «моряков» среди нападающих по количеству проведённых силовых приёмов.