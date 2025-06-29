В хабаровский «Амур» прибыл нападающий из владивостокского «Адмирала»

После успешного сезона 2019/20 в «СКА-Неве», где он был назначен ассистентом капитана и набрал 41 (21+20) результативный балл в 50 матчах, Кирилл перешёл в ХК «Сочи». В составе южан он провёл три с половиной сезона и 154 игры, в которых набрал 50 (25+25) результативных баллов.