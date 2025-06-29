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Более 682 тысячи российских подростков разместили резюме в поисках работы: Вот сколько они могут заработать

Подростки в России зарабатывают в среднем 31,4 тысячи рублей в месяц.

Источник: Комсомольская правда

Российские подростки в среднем зарабатывают более 30 тысяч рублей в месяц. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса HeadHunter.

«Медианная ожидаемая зарплата подростков в 2025 году составила 31,4 тысячи рублей», — сказано в релизе.

Сообщается, что с начала года подростки разместили более 682 тысяч резюме. При этом они предпочитают работы в сферах обслуживания, продаж и логистики. Самые популярные профессии среди подростков, ищущих подработку — официант, бармен, бариста, упаковщик, менеджер по продажам, курьер, разнорабочий и другие.

Тем временем некоторые российские компании готовы платить до 80 тысяч рублей в месяц подросткам.

Напомним, подростки в России могут официально трудоустроиться только с 14 лет, но с определенными ограничениями. Закон четко определяет, сколько часов они могут трудиться и где им разрешено работать.

Ранее Путин подписал закон о праве работать с 14 лет в выходные на каникулах. Новые правила вступят в силу 1 сентября 2025 года.