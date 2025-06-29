Более 682 тысячи российских подростков разместили резюме в поисках работы: Вот сколько они могут заработать

Сообщается, что с начала года подростки разместили более 682 тысяч резюме. При этом они предпочитают работы в сферах обслуживания, продаж и логистики. Самые популярные профессии среди подростков, ищущих подработку — официант, бармен, бариста, упаковщик, менеджер по продажам, курьер, разнорабочий и другие.