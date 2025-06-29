В Иркутске круглосуточно ремонтируют дороги

По распоряжению мэра Руслана Болотова подрядные организации перешли на круглосуточный режим работы, чтобы ускорить темпы ремонта городских дорог. В ночное время были выполнены важные работы на ключевых участках: завершено асфальтирование Верхней Набережной под Академическим мостом, отремонтирована ливневая канализация на улице Розы Люксембург, заменено покрытие пешеходного моста на остров Юность. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации областного центра.
— Пока стоит хорошая погода подрядные организации наращивают темпы дорожных ремонтов. Часть работ выполняют только в ночное время или выходные для уменьшения заторов. Кроме этого, занимаются тротуарами, чтобы минимизировать неудобства для пешеходов, — отметил начальник департамента дорожной деятельности и транспорта администрации Иркутска Сергей Яременко.
Особое внимание уделяется комплексному благоустройству: параллельно с ремонтом проезжей части ведётся установка бордюрного камня, восстановление ливневой канализации и обустройство тротуаров. На улицах Дмитрия Донского и Карбышева завершается подготовка основания для финального покрытия, в то время как на Ярославского и Томсона идёт активная работа по модернизации водоотводных систем.