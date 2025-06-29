Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске круглосуточно ремонтируют дороги

Уже закончили асфальтирование Верхней Набережной под Академическим мостом.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

По распоряжению мэра Руслана Болотова подрядные организации перешли на круглосуточный режим работы, чтобы ускорить темпы ремонта городских дорог. В ночное время были выполнены важные работы на ключевых участках: завершено асфальтирование Верхней Набережной под Академическим мостом, отремонтирована ливневая канализация на улице Розы Люксембург, заменено покрытие пешеходного моста на остров Юность. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации областного центра.

— Пока стоит хорошая погода подрядные организации наращивают темпы дорожных ремонтов. Часть работ выполняют только в ночное время или выходные для уменьшения заторов. Кроме этого, занимаются тротуарами, чтобы минимизировать неудобства для пешеходов, — отметил начальник департамента дорожной деятельности и транспорта администрации Иркутска Сергей Яременко.

Особое внимание уделяется комплексному благоустройству: параллельно с ремонтом проезжей части ведётся установка бордюрного камня, восстановление ливневой канализации и обустройство тротуаров. На улицах Дмитрия Донского и Карбышева завершается подготовка основания для финального покрытия, в то время как на Ярославского и Томсона идёт активная работа по модернизации водоотводных систем.