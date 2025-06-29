Россиян начали массово лишать премий: впереди — снижение зарплат

Эту тенденцию подтвердили представители и другого портала, специализирующегося на найме персонала — «Работа.ру». Эксперты площадки также заявили о том, что на протяжении всех последних месяцев и до сих пор российские работодатели массово сокращают свои расходы на сотрудников, в том числе и в направлении премирования.