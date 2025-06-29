Россиян начали массово лишать премий: впереди — снижение зарплат

Об этом свидетельствуют результаты исследования портала HeadHunter, сообщает ИА DEITA.RU.
Как удалось зафиксировать специалистам, данный тренд начал стремительно прогрессировать с начала этого года. Как оказалось, существенно урезают либо же полностью сокращают премии чаще всего менеджерам, риелторам, работникам сферы IT, а также представителям сферы строительства, финансов и продаж.
Эту тенденцию подтвердили представители и другого портала, специализирующегося на найме персонала — «Работа.ру». Эксперты площадки также заявили о том, что на протяжении всех последних месяцев и до сих пор российские работодатели массово сокращают свои расходы на сотрудников, в том числе и в направлении премирования.
В связи с тем, что упразднение премий является негативным событием для работников, владельцы компаний стараются предоставлять взамен различные нематериальные бонусы, например, разрешают переходить на «удалёнку» и на гибкий график, а также предоставляют персоналу дополнительные возможности для обучения.
Однако отмена премий — это ещё не самое худшее, с чем придётся столкнуться трудящимся. Согласно результатам опроса сервиса «Актион Бухгалтерии», каждая шестая российская компания допускает возможность сокращения зарплат своим сотрудникам в течение ближайших 12 месяцев. Об этом пишет издание «Газета.ру».
Как удалось выяснить исследователям, большинство отечественных работодателей обуславливают грядущее сокращение зарплаты падением выручки бизнеса и оптимизацией расходной части своей деятельности. Среди других причин для снижения вознаграждения за труд называются автоматизация и уменьшение объёма работы.
Как полагает эксперт направления найма персонала Алла Старченко, наиболее вероятный сценарий дальнейшего развития событий в данной сфере — это сокращение количества рабочих мест и сохранение в штате компаний только самых результативных сотрудников.