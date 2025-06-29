Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

700 тысяч в месяц: семья Пугачевой сдаёт в аренду родовое гнездо

Дом Пугачевой на Истре сдается за 700 тысяч рублей в месяц.

Источник: Аргументы и факты

Дача Аллы Пугачевой на Истре будет интересна потенциальным арендаторам из-за своего звездного статуса. Кто может снять подмосковную резиденцию певицы, рассказал aif.ru риэлтор Константин Муравьев.

Справедливая цена за дом знаменитости.

Дом площадью более 700 квадратных метров, где в 2000-х собирались звездные друзья Пугачевой, сдается за 700 тысяч в месяц плюс такую же сумму требуют в качестве залога.

«В сезон, речь идет о периоде с мая по сентябрь, запрашиваемые 700 тысяч рублей — нормальная цена для такого дома. В несезон это уже дороговато, дача в холодные месяцы уже не актуальна. Но, учитывая звездный статус объекта, 700 тысяч — нормальная цена», — поделился мнением Муравьев, оценив фотографии поместья.

В подмосковном поместье Пугачевой есть собственный выход к воде с пирсом, спортивная и детская площадки, личный кинотеатр и зона для отдыха с бассейном и хаммамом. В доме предусмотрены камин, бильярдная и лифт.

Кто захочет пожить в доме Пугачевой?

Муравьев отметил, что потенциальных арендаторов привлечет история дома и имя Пугачевой.

«Ее (дачу — ред.) может снять кто-то из фанатов. Дача может заинтересовать кого-то из состоятельных людей, чтобы арендовать ее и потом рассказывать всем знакомым, что живет в доме Пугачевой», — объяснил риэлтор.

По его словам, звездное имя может привлечь арендаторов и для знаменитого замка в Грязи, несмотря на его устаревший формат.

«В основном такие большие дома сейчас не очень актуальны, в основном все смеются сейчас над всеми этими замками. Но если внутри там все хорошо, все качественно, классно, то его могут снять», — отметил он.

Как стало известно, семья Пугачевой сняла с продажи дом на Истре и решила его сдавать в аренду. Дача в Солнечногорске изначально продавалась за 225 миллионов рублей, затем цена со скидкой дошла до 120 миллионов, но так и не нашла покупателя. Владельцем дома по документам является внук артистки Никита Пресняков, при этом часть участка с причалом оформлены на Аллу Пугачеву, поскольку она арендовала их у муниципалитета.