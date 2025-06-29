700 тысяч в месяц: семья Пугачевой сдаёт в аренду родовое гнездо

Дача Аллы Пугачевой на Истре будет интересна потенциальным арендаторам из-за своего звездного статуса. Кто может снять подмосковную резиденцию певицы, рассказал aif.ru риэлтор Константин Муравьев.
Справедливая цена за дом знаменитости.
Дом площадью более 700 квадратных метров, где в 2000-х собирались звездные друзья Пугачевой, сдается за 700 тысяч в месяц плюс такую же сумму требуют в качестве залога.
«В сезон, речь идет о периоде с мая по сентябрь, запрашиваемые 700 тысяч рублей — нормальная цена для такого дома. В несезон это уже дороговато, дача в холодные месяцы уже не актуальна. Но, учитывая звездный статус объекта, 700 тысяч — нормальная цена», — поделился мнением Муравьев, оценив фотографии поместья.
В подмосковном поместье Пугачевой есть собственный выход к воде с пирсом, спортивная и детская площадки, личный кинотеатр и зона для отдыха с бассейном и хаммамом. В доме предусмотрены камин, бильярдная и лифт.
Кто захочет пожить в доме Пугачевой?
Муравьев отметил, что потенциальных арендаторов привлечет история дома и имя Пугачевой.
«Ее (дачу — ред.) может снять кто-то из фанатов. Дача может заинтересовать кого-то из состоятельных людей, чтобы арендовать ее и потом рассказывать всем знакомым, что живет в доме Пугачевой», — объяснил риэлтор.
По его словам, звездное имя может привлечь арендаторов и для знаменитого замка в Грязи, несмотря на его устаревший формат.
«В основном такие большие дома сейчас не очень актуальны, в основном все смеются сейчас над всеми этими замками. Но если внутри там все хорошо, все качественно, классно, то его могут снять», — отметил он.
Как стало известно, семья Пугачевой сняла с продажи дом на Истре и решила его сдавать в аренду. Дача в Солнечногорске изначально продавалась за 225 миллионов рублей, затем цена со скидкой дошла до 120 миллионов, но так и не нашла покупателя. Владельцем дома по документам является внук артистки Никита Пресняков, при этом часть участка с причалом оформлены на Аллу Пугачеву, поскольку она арендовала их у муниципалитета.