700 тысяч в месяц: семья Пугачевой сдаёт в аренду родовое гнездо

Как стало известно, семья Пугачевой сняла с продажи дом на Истре и решила его сдавать в аренду. Дача в Солнечногорске изначально продавалась за 225 миллионов рублей, затем цена со скидкой дошла до 120 миллионов, но так и не нашла покупателя. Владельцем дома по документам является внук артистки Никита Пресняков, при этом часть участка с причалом оформлены на Аллу Пугачеву, поскольку она арендовала их у муниципалитета.