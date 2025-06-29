Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РИА Новости: боевики ВСУ намеренно атакуют медиков и раненных бойцов ВС РФ

ВСУ наносят удары по эвакуационным группам, вывозящим раненных бойцов с передовой.

Источник: Аргументы и факты

Медики отдельного медицинского батальона группировки войск «Днепр» рассказали, что украинские боевики намеренно наносят удары по раненным бойцам и медицинским работникам ВС РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам медиков, ВСУ неоднократно пытались с помощью беспилотников наносить удары по эвакуационным командам, которые доставляют военных, получивших ранения, в госпиталь. В нескольких случаях медики получили ранения в результате атаки.

Так, в ходе одной из атак осколочные ранения получил один из работников эвакуационной группы, который пытался вывезти с передовой тяжело раненого бойца. Несмотря на ранения, он успел оказать военному необходимую помощь. В настоящее время они оба идут на поправку.

Ранее медсестра с позывным Феникс из медицинского отряда «Днепр» сообщила о невероятном случае спасения российского солдата, в шею которого попал украинский дрон-камикадзе.