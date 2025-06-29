Зависит ли решение сделать пластическую операцию от времени года: мнение хирурга

многие пациенты могут избегать хирургического вмешательства в зимние месяцы из-за праздников и предвкушения времени, проводимого с семьей и друзьями;летние месяцы, наоборот, могут восприниматься как время обновления и возможности для изменения, что делает их более предпочтительными для пластических операций;важным фактором является то, что после операций, таких как блефаропластика, необходимо носить длительное время солнцезащитные очки. Понятно, что зимой человек в таких очках вызывает повышенное внимание. А вот в летние месяцы это выглядит более логично и уместно.