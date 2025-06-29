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В Ростове в воскресенье ожидается дождь

В донском регионе прогнозируются ливни с грозой.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове в воскресенье ожидается переменная облачность, пройдет кратковременный дождь, возможно, с грозой. Об этом сообщают донские синоптики.

По информации Ростовского гидрометцентра температура воздуха утром составит +16, днем +23, а ночью столбик термометра покажет +18. Ветер прогнозируется юго-западный и западный 6−11 м/с, при грозе порывы до 12−14 м/с.

На территории области местами также ожидается кратковременный дождь, в отдельных районах — ливни в сочетании с грозой. Днем воздух прогреется до +25°, в отдельных районах до +31. Ночью температура будет +19, местами похолодает до +8. Дожди прогнозируются и в понедельник, 30 июня.