В Ростове в воскресенье ожидается дождь

В Ростове в воскресенье ожидается переменная облачность, пройдет кратковременный дождь, возможно, с грозой. Об этом сообщают донские синоптики.
По информации Ростовского гидрометцентра температура воздуха утром составит +16, днем +23, а ночью столбик термометра покажет +18. Ветер прогнозируется юго-западный и западный 6−11 м/с, при грозе порывы до 12−14 м/с.
На территории области местами также ожидается кратковременный дождь, в отдельных районах — ливни в сочетании с грозой. Днем воздух прогреется до +25°, в отдельных районах до +31. Ночью температура будет +19, местами похолодает до +8. Дожди прогнозируются и в понедельник, 30 июня.