В Ростове в воскресенье ожидается дождь

На территории области местами также ожидается кратковременный дождь, в отдельных районах — ливни в сочетании с грозой. Днем воздух прогреется до +25°, в отдельных районах до +31. Ночью температура будет +19, местами похолодает до +8. Дожди прогнозируются и в понедельник, 30 июня.