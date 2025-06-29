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Военные группы «Восток» уничтожили антенны Starlink, используемые ВСУ

Эти меры позволили значительно снизить эффективность вражеских беспилотных систем.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные из группировки «Восток» успешно ликвидировали объекты управления беспилотниками на Южно-Донецком направлении, сообщили в Министерстве обороны.

В ходе боевых действий операторы ударных и разведывательных беспилотников выявили и нанесли точечные удары по инфраструктуре противника, связанной с управлением беспилотными летательными аппаратами. В результате были уничтожены пункты управления БПЛА, которые использовались для наведения и контроля вражеских дронов.

В Минобороны подчеркнули, что для этого применялись FPV-дроны, способные точно наносить удары по целям. Эти меры позволили значительно снизить эффективность вражеских беспилотных систем. Уничтожение ключевых узлов управления затрудняет работу украинских дронов и ограничивает их возможности в разведке и нанесении ударов.

Кроме того, российские силы с помощью квадрокоптеров поразили антенны спутниковой связи Starlink, которые использовались ВСУ для передачи координат и поддержания связи на передовой. Эти действия направлены на нарушение коммуникационных каналов противника и снижение его боеспособности в условиях активных боевых действий.

Ранее власти ЛНР запретили продавать и использовать в республике оборудование американской компании SpaceX, среди которого терминалы Starlink.

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