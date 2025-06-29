Запускается новый автобусный маршрут между Ташкентом и Хумсаном

Стоимость проезда составит 25 000 сумов. Первый рейс ежедневно будет отправляться от станции метро «Машиностроителей» в 6:00 утра, далее автобусы будут курсировать с интервалом в 1,5 часа. Время в пути составит примерно 1 час 30 минут. Последний автобус отправится из Хумсана в 20:30 и завершит маршрут у метро «Машиностроителей» к 22:00.