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Запускается новый автобусный маршрут между Ташкентом и Хумсаном

Vaib.uz (Узбекистан. 29 июня). С 1 июля 2025 года в Ташкенте начнёт работу новый автобусный маршрут № 1226, который соединит станцию метро «Машиностроителей» с Хумсаном (Чарвак). Запуск маршрута призван улучшить транспортную доступность популярных туристических и рекреационных зон.

Источник: Vaib.Uz

На линии будут задействованы современные туристические автобусы марки MAN, рассчитанные на 47 посадочных мест. Все машины оборудованы кондиционерами, что обеспечит пассажирам комфорт даже в жаркое время года.

Стоимость проезда составит 25 000 сумов. Первый рейс ежедневно будет отправляться от станции метро «Машиностроителей» в 6:00 утра, далее автобусы будут курсировать с интервалом в 1,5 часа. Время в пути составит примерно 1 час 30 минут. Последний автобус отправится из Хумсана в 20:30 и завершит маршрут у метро «Машиностроителей» к 22:00.

Маршрут пролегает по улице Махтумкули, через парк «Новый Узбекистан», жилой массив Ходжикент и зону отдыха Чиноркент — до Хумсана.

Для удобства пассажиров предусмотрена возможность оплаты как наличными, так и банковской картой. Новый маршрут обещает стать удобным решением для тех, кто планирует поездки к Чарваку и в окрестности Хумсана.