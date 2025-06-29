Погиб еще в феврале 2024-го: в Башкирии простились с 28-летним участником СВО

В марте 2022 года Денис отправился добровольцем в зону СВО. Он служил в подразделении Боевого армейского резерва страны БАРС-13. В ноябре 2023 года мужчина подписал контракт с Минобороны: на передовой он стал командиром мотострелковой роты. Награжден медалями «За отвагу» и «За освобождение Мариуполя», нагрудным знаком «Доброволец Донбасса». Погиб Денис еще в феврале прошлого года — в бою.