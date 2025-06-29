Погиб еще в феврале 2024-го: в Башкирии простились с 28-летним участником СВО

В башкирском селе Тирлянский простились с 28-летним рядовым Денисом Коньковым, погибшим в ходе специальной военной операции. Об этом сообщила администрация Белорецкого района.
Коньков родился в городе Воркуте в республике Коми. После школы прошел срочную службу в Подмосковье во внутренних войсках. Затем учился и работал на шахте Воргашорская, продолжая семейную шахтерскую династию.
В марте 2022 года Денис отправился добровольцем в зону СВО. Он служил в подразделении Боевого армейского резерва страны БАРС-13. В ноябре 2023 года мужчина подписал контракт с Минобороны: на передовой он стал командиром мотострелковой роты. Награжден медалями «За отвагу» и «За освобождение Мариуполя», нагрудным знаком «Доброволец Донбасса». Погиб Денис еще в феврале прошлого года — в бою.
— Денис имел разряд кандидата в мастера спорта по греко-римской борьбе и обладал высоким уровнем физической подготовки, что позволяло ему успешно выполнять сложные задачи и проявлять инициативу в нестандартных ситуациях. По окончании СВО он мечтал поступить в военное училище, — рассказали в муниципалитета.
Родные отзываются о Конькове как о человеке слова и чести с большим и добрым сердцем. Мужчина был преданным другом, отзывчивым, бесконфликтным и всегда готовым прийти на помощь близким.
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