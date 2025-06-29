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В Куйбышевском районе Ростовской области сбили беспилотники ВСУ

В Ростовской области силами ПВО были уничтожены вражеские беспилотники.

Источник: Комсомольская правда

В ночь с 28 на 29 июня над Ростовской областью были уничтожены беспилотники. Об этом сообщил в своем-телеграм канале врио губернатора Юрий Слюсарь.

— Ночью силы и средства противовоздушной обороны уничтожили БПЛА в Куйбышевском районе. По предварительным данным, никто не пострадал, повреждений на земле не зафиксировано. Информация уточняется, — говорится в сообщении.

Накануне в Ростовской области была объявлена беспилотная опасность. Об этом жителей и гостей региона предупредили по СМС от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Сообщения стали поступать на телефоны дончан спустя несколько минут после полуночи. В них, как всегда в таких случаях, рекомендовалось покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и держаться подальше от окон.

Напомним, что в ночь с 27 на 28 июня над Азовским морем силы и средства Минобороны России перехватили и уничтожили два БПЛА самолетного типа. Эту информацию сообщили в военном ведомстве.

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