В Кременчуге вновь прогремели взрывы

Новые взрывы раздались в городе Кременчуг Полтавской области Украины во время действия воздушной тревоги, информирует украинский телеканал ТСН.
Ранее о взрыве в городе сообщал телеканал «Общественное».
«Кременчуг (Полтавская область) — снова взрывы», — указано в публикации Telegram-канала ТСН.
Согласно данным онлайн-карты Минцифры Украины, воздушная тревога объявлена на всей территории страны.
Российская армия приступила к нанесению ударов по инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года, в ответ на совершенный террористический акт на Крымском мосту. Удары наносятся только по военным объектам, а также по объектам энергетики. За это время воздушная тревога в подконтрольных Киеву областях объявляется фактически ежедневно, периодически это происходит на всей территории страны.