В Кременчуге вновь прогремели взрывы

Российская армия приступила к нанесению ударов по инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года, в ответ на совершенный террористический акт на Крымском мосту. Удары наносятся только по военным объектам, а также по объектам энергетики. За это время воздушная тревога в подконтрольных Киеву областях объявляется фактически ежедневно, периодически это происходит на всей территории страны.