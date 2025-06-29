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В Кременчуге вновь прогремели взрывы

Новые взрывы раздались в городе Кременчуг Полтавской области Украины во время действия воздушной тревоги, информирует украинский телеканал ТСН.

Новые взрывы раздались в городе Кременчуг Полтавской области Украины во время действия воздушной тревоги, информирует украинский телеканал ТСН.

Ранее о взрыве в городе сообщал телеканал «Общественное».

«Кременчуг (Полтавская область) — снова взрывы», — указано в публикации Telegram-канала ТСН.

Согласно данным онлайн-карты Минцифры Украины, воздушная тревога объявлена на всей территории страны.

Российская армия приступила к нанесению ударов по инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года, в ответ на совершенный террористический акт на Крымском мосту. Удары наносятся только по военным объектам, а также по объектам энергетики. За это время воздушная тревога в подконтрольных Киеву областях объявляется фактически ежедневно, периодически это происходит на всей территории страны.