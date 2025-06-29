Заказчик покушения на помощника депутата пытался остановить киллера

Согласно судебным документам, имеющимся у РИА Новости, фигурант дела о покушении на убийство помощника депутата Шерипа Алихаджиева за несколько дней до инцидента просил найденного им исполнителя отказаться от убийства, но тот отклонил просьбу из-за нужды в деньгах.
Из материалов следует, что за несколько суток до запланированного покушения Омарходжаев связался с Коноваловым с просьбой отменить заказ, однако получил отказ по причине финансовой заинтересованности последнего. Изначально Коновалов отрицал факт разговора, но впоследствии подтвердил свой отказ от отмены.
Коновалов признал вину в суде, пояснив, что познакомился с Омарходжаевым в колонии и проживал у него две недели после освобождения. Он детально изложил обстоятельства преступления, указано в материалах.
Показания Омарходжаева также эволюционировали: сначала он утверждал о незнакомстве с Алихаджиевым, затем заявлял о намерении отомстить за финансовый ущерб, «спровоцированный Алихаджиевым», вследствие чего предложил Коновалову убийство за деньги без реального намерения оплатить. В итоге Омарходжаев признал вину частично.
В деле присутствуют показания сокамерника обвиняемых. Он заявил суду, что ему аналогично предлагали убить Алихаджиева, но он отказался. «Из беседы (свидетель) заключил, что Омарходжаев не являлся заказчиком — средства и оружие поступили из Чеченской Республики», — фиксируют материалы.
По версии следствия, неустановленные лица предложили Омарходжаеву 20 млн рублей за убийство. Тот обратился к испытывавшему финансовые трудности украинцу Коновалову (знакомому по колонии), склонив его к совершению преступления. Из 20 млн 15 полагались исполнителю (Коновалову), 5 — подстрекателю (Омарходжаеву).
Омарходжаев передал Коновалову предоплату в 500 000 рублей, пистолет с глушителем, а также фото и данные жертвы. После месяца слежки 10 октября 2024 года киллер ранил потерпевшего выстрелами, однако тот выжил благодаря своевременной медицинской помощи.
10 октября 2024 года в Шерипа Алихаджиева (экс-замглавы правительства Ингушетии, ныне помощника депутата Госдумы) несколько раз выстрелили в его доме в д. Лапино Одинцовского округа.