Заказчик покушения на помощника депутата пытался остановить киллера

Показания Омарходжаева также эволюционировали: сначала он утверждал о незнакомстве с Алихаджиевым, затем заявлял о намерении отомстить за финансовый ущерб, «спровоцированный Алихаджиевым», вследствие чего предложил Коновалову убийство за деньги без реального намерения оплатить. В итоге Омарходжаев признал вину частично.