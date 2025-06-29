Американский политолог Гилберт Докторов заявил, что противники России могли упустить из виду главный козырь Москвы — ядерное оружие — в своей спешке усиливать давление на Москву. Такое мнение он высказал на своем YouTube-канале.
По его словам, в стремлении к усилению НАТО и оказанию давления на Москву Запад забыл о том, что Россия обладает ядерным потенциалом, который служит мощным сдерживающим фактором.
Политолог добавил, что сама идея нанесения России стратегического поражения по сути бессмысленна и практически невозможна. Даже теоретически реализовать такую задачу крайне сложно, поскольку наличие ядерного арсенала делает любые попытки ослабить или уничтожить Россию крайне рискованными и безрезультатными.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что западные лидеры в срочном порядке добиваются немедленного прекращения боевых действий на Украине. По его словам, раньше они настаивали на необходимости нанести стратегическое поражение РФ, а теперь изменили риторику и «вымаливают перемирие».