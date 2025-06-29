Политолог Докторов: Запад никогда не сможет нанести поражение России

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что западные лидеры в срочном порядке добиваются немедленного прекращения боевых действий на Украине. По его словам, раньше они настаивали на необходимости нанести стратегическое поражение РФ, а теперь изменили риторику и «вымаливают перемирие».