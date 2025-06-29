На 75% изношены теплосети Степногорска

В центре внимания была Степногорская теплоэлектроцентраль, а также подготовка города к предстоящему отопительному сезону, сообщили в акимате Акмолинской области.
Степногорская ТЭЦ работает с 1966 года и остается главным источником тепла и электричества для города. Сегодня станция имеет располагаемую мощность 157 мегаватт по электричеству и 602 гигакалорий в час по теплу.
Несмотря на то, что оборудование изношено на 61,8%, станция продолжает стабильно работать. В 2025 году на ее ремонт направлено 7,4 миллиарда тенге частных инвестиций — планируется отремонтировать котлы и другое важное оборудование.
Прошлый отопительный сезон прошёл в штатном и безаварийном режиме. В этом году на подготовку региона к зиме выделено более 31 миллиарда тенге (59,6 миллионов долларов). В Степногорске уже отремонтировано свыше 10 километров тепловых сетей.
Министр также осмотрел два крупных проекта. Первый — ремонт магистральной теплосети длиной более 12 километров. Завершение работ планируется в сентябре. Второй проект — реконструкция внутриквартальных сетей общей протяженностью 9,6 километра. Пока заменено чуть меньше километра, но для завершения требуется еще 1,4 миллиарда тенге (2,7 миллионов долларов).
Износ теплосетей Степногорска — около 75%. Несмотря на уже выполненные ремонты, город все еще нуждается в обновлении сетей. Акимат области работает над привлечением дополнительных средств на эти цели.