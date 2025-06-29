На 75% изношены теплосети Степногорска

Министр также осмотрел два крупных проекта. Первый — ремонт магистральной теплосети длиной более 12 километров. Завершение работ планируется в сентябре. Второй проект — реконструкция внутриквартальных сетей общей протяженностью 9,6 километра. Пока заменено чуть меньше километра, но для завершения требуется еще 1,4 миллиарда тенге (2,7 миллионов долларов).