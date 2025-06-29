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В Пермском крае пострадали от укусов клещей уже более 21 тысячи человек

В статистику попали только те случаи, когда пострадавшие обратились за медицинской помощью.

В статистику попали только те случаи, когда пострадавшие обратились за медицинской помощью. Так что реальные цифры могут быть и выше.

В числе пострадавших — 3,7 тысячи детей. По данным краевого управления Роспотребнадзора, среди исследованных за последнюю неделю членистоногих 53,5% заражены боррелиозом, 1,8% — энцефалитом. А есть еще моноцитарный эрлихиоз и гранулоцитарный анаплазмоз.

Гражданам вновь напоминают о пользе иммунизации, а также о мерах безопасности, которые необходимо принимать при отдыхе или работе на природе. Это защитная одежда, репелленты и регулярные самоосмотры.