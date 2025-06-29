Кладбище без крестов: почему путники боятся старого Екатерининского тракта

Началось всё с того, что у мужчины во время поездки по старинному участку дороги неожиданно сломалась машина, а в автосервисе ему сказали, что поломка странная — будто бы автомобиль долго был в воде, хотя он там не стоял. После этого пензенец отправился на то же место и сделал фото. Все были обычными, кроме одного — там был виден яркий светящийся шар. Версии о мошках и прочие мужчина сразу отмёл, потому что их там якобы не было.