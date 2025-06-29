Зумерам предложили запустить челлендж #ПокажиХрам вместо тренда на успешный успех

В качестве конкретного шага Михаил Иванов предложил запустить челлендж, в рамках которого зумеры будут делиться историями о храмах в своих городах, рассказывать об их истории и показывать, как там кипит жизнь. Он уверен, что такой контент найдёт отклик у молодёжи, которая ищет смыслы, а не просто развлечения.