Зумерам предложили запустить челлендж #ПокажиХрам вместо тренда на успешный успех

Смотрите, как сейчас работают ленты — сплошная ярмарка тщеславия. Дорогие машины, бесконечные селфи на фоне клубов, посты про «успех» и «достижения». А где душа? Где что-то настоящее?
Михаил Иванов.
Депутат Брянской областной думы и председатель движения «Россия Православная».
Депутат уверен, что Русская православная церковь может стать для молодёжи источником того, чего им не хватает в цифровом мире — настоящей культуры, традиций и человечности. Он предлагает показывать храмы не как музейные экспонаты, а как живые места, где кипит деятельность.
«Церковь — это не просто место для молитвы, а живой институт, который может дать молодёжи то, чего не хватает в цифровом мире. Храмы и монастыри — это места силы, где сохранилась настоящая культура, традиции и человечность. Почему бы не показывать это в соцсетях?» — задался вопросом депутат.
В качестве конкретного шага Михаил Иванов предложил запустить челлендж, в рамках которого зумеры будут делиться историями о храмах в своих городах, рассказывать об их истории и показывать, как там кипит жизнь. Он уверен, что такой контент найдёт отклик у молодёжи, которая ищет смыслы, а не просто развлечения.
«Предлагаю зумерам запустить новый челлендж #ПокажиХрам. Вместо очередного селфи в зеркале спортзала сними красивый храм в своём городе. Может, это старый деревянный храм, который восстанавливают всем миром? Или монастырь, где делают лучший в области мёд? Такие истории вдохновляют куда сильнее, чем посты про “успешный успех”, — резюмировал депутат.
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