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Законопроект Трампа о сокращении госрасходов одобрили в Сенате США

Проект Трампа о расходах и налогах поддержал 51 законодатель.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп, наконец, представил всем свое детище. В Сенате США рассмотрели законопроект хозяина Белого дома. Документ базируется на принципе сокращения государственных расходов, пишет NBC.

По информации телеканала, законопроект был поддержан подавляющим большинством. Так, за принятие документа проголосовал 51 законодатель. Всего на два человека меньше, 49, высказались против.

«В субботу вечером возглавляемый республиканцами сенат в результате драматического многочасового голосования продвинул масштабный пакет мер внутренней политики для программы президента Дональда Трампа», — говорится в материале.

Хозяин Белого дома также призвал прекратить финансирование организаций, связанных с массовыми беспорядками. Дональд Трамп, кроме того, потребовал лишить такие группы статуса, освобождающего их от налоговых обязательств.

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