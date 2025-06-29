Ученые выяснили, какие города находятся на грани исчезновения

Пока одни города тонут в песке, другие уходят под воду. Нью-Йорк, Александрия, Лагос, Майами, Джакарта — все эти мегаполисы страдают от стремительного повышения уровня океана. К 2100 году он поднимется минимум на 30 см. Уже сейчас в Александрии море съедает три мм суши в год, а в Лагосе ученые прогнозируют затопление до 80% территории к 2080 году.