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Синоптик Шувалов пообещал, что с 3 июля в Москву вернется летняя жара

Столбик термометра поднимется выше 20 градусов тепла.

Источник: Аргументы и факты

Летняя жара вернется в Москву 3 июля. Таким прогнозом поделился с aif.ru глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Циклон, который принес в Москву дождь и похолодание, уйдет к середине следующей неделе. С 3 июля ожидается существенное потепление, больше плюс 20 градусов», — рассказал он.

По словам эксперта, уже в пятницу, 4 июля, столбик термометра превысит отметку в 25 градусов.

Ранее синоптик Шувалов сообщил, что 1 июля в столице может выпасть до половины месячной нормы осадков.