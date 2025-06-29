Синоптик Шувалов пообещал, что с 3 июля в Москву вернется летняя жара

Летняя жара вернется в Москву 3 июля. Таким прогнозом поделился с aif.ru глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Циклон, который принес в Москву дождь и похолодание, уйдет к середине следующей неделе. С 3 июля ожидается существенное потепление, больше плюс 20 градусов», — рассказал он.
По словам эксперта, уже в пятницу, 4 июля, столбик термометра превысит отметку в 25 градусов.
Ранее синоптик Шувалов сообщил, что 1 июля в столице может выпасть до половины месячной нормы осадков.