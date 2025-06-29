Демонстранты решили «уничтожить» Сербию: Вучич вышел к ним, призвав к миру

В частности, студенты, блокирующие работу высших учебных заведений страны уже семь месяцев, собрались на площади Славия к 18:00 по местному времени (19:00 мск). В 21:00 (22:00 мск) истекал срок «ультиматума», который выдвинули протестующие. Они потребовали к этому времени озвучить назначить дату досрочных парламентских выборов, а также убрать палаточный городок сторонников президента Александра Вучича.