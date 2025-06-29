Демонстранты решили «уничтожить» Сербию: Вучич вышел к ним, призвав к миру

В субботу студенты и сторонники сербской оппозиции устроили акцию протеста в Белграде, перекрыв площадь в центре города, а также прилегающие улицы. Протестующие требуют проведения досрочных выборов.
В частности, студенты, блокирующие работу высших учебных заведений страны уже семь месяцев, собрались на площади Славия к 18:00 по местному времени (19:00 мск). В 21:00 (22:00 мск) истекал срок «ультиматума», который выдвинули протестующие. Они потребовали к этому времени озвучить назначить дату досрочных парламентских выборов, а также убрать палаточный городок сторонников президента Александра Вучича.
Вучич до этого заявил, что ожидает насилия со стороны демонстрантов. В ночь на воскресенье в МВД страны заявили, что травмы получили шестеро правоохранителей, а также гражданские лица.
На протест в Белграде, где начались беспорядки, вышли 36 тысяч человек.
По данным Министерства внутренних дел Сербии, на протест в Белграде вышли 36 тысяч человек.
Вечером начались стычки протестующих с правоохранителями. Около здания президентского дворца участники протестов начали забрасывать сотрудников полиции бутылками и петардами.
Полиция в ответ использовала дубинки. Директор сербской полиции Драган Васильевич позже пояснил, что правоохранители были вынуждены использовать физическую силу из-за попытки демонстрантов «пробить кордон».
Вучич вышел в Пионерский парк и призвал к миру.
Президент страны Александр Вучич во время протестов вышел из своей администрации в Пионерский парк и призвал всех собравшихся сохранять спокойствие. Он подчеркнул, что силовики сохранят порядок в городе.
Кроме того, президент обратился к участникам протеста, призвав к миру.
«Вучич появился на публике в Пионерском парке, прилегающем к администрации главы государства. Он обратился к участникам акции протеста с призывом к миру и заявил, что государство сильное и власти будут выполнять свои обязанности», — говорится в сообщении газеты «Вечерне новости».
Он подчеркнул, что страна является сильной, а действующая власть продолжит выполнять свои обязанности.
При этом участники беспорядков начали бросать в полицейских бутылки, а также выставили перед кордоном мусорные контейнеры, а затем начали толкать их в сторону правоохранителей.
Протестующие призвали к «уничтожению» Сербии.
Спикер парламента и бывший премьер-министр Ана Брнабич рассказала, что протестующие озвучили призывы, угрожающие целостности страны.
По её словам, они фактически призывали к «уничтожению» Сербии, а также к гражданскому конфликту.
Брнабич возмущена тем, что акция завершилась «не патриотическими лозунгами, а открытым враждебным призывом, направленным против страны».
Спикер добавила, что протесты в белграде активно поддерживают хорватские средства массовой информации, которые «подливают масла в огонь».
Министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич, комментируя нападение участников акции протеста на правоохранителей, заявил, что речь идёт о несогласованной акции протеста. Он пообещал задержать всех причастных к нападениям на правоохранителей.
«Самым решительным образом осуждаю грубые нападения участников несогласованной акции на площади Славия на сотрудников полиции», — распространила слова министра пресс-служба МВД.
При беспорядках в Белграде пострадали шестеро полицейских и гражданские.
Шестеро правоохранителей, а также двое гражданских получили ранения в результате стычки. Об этом рассказал журналистам директор полиции Драган Васильевич. Он отметил, что задержаны «десятки нарушителей».
«Несколько десятков нарушителей, хулиганов, задержаны и предстанут перед законом. К сожалению, у нас шесть пострадавших полицейских, проводится диагностика их травм. У нас есть и два пострадавших гражданина в Центре скорой помощи, не знаю, о каких травмах идёт речь», — сказал Васильевич.
Отметим, что железные дороги Сербии получили анонимную угрозу террористического акта «на всех поездах и направлениях». Движение железнодорожного транспорта в стране было приостановлено.
В четверг в Сербии были задержаны шесть человек, их подозревают в подготовке переворота.
По данным МВД, фигуранты встретились в одном из отелей в населённом пункте Кралево, где обсуждали план силового свержения власти. В частности, они планировали напасть на госслужащих и предпринять попытки разоружения правоохранителей. Помимо этого, они хотели ворваться вооруженными в здания правительства и других госучреждений.