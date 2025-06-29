Работу на Украине включат в стаж для начисления пенсий гражданам России

Депутат Госдумы Алексей Журавлев сообщил, что работа на Украине будет учитываться при исчислении страхового стажа россиян для начисления пенсии.
Закон, который устанавливает особенности пенсионного обеспечения для граждан РФ, имевших периоды работы или другой деятельности на территории бывших областей Украины, ставших регионами России, вступает в силу 1 июля текущего года. Он предусматривает возможность включения этих периодов в страховой (трудовой) стаж при назначении и перерасчете страховых пенсий.
— Перерасчет ранее назначенных страховых пенсий осуществляется на основании заявления пенсионера и вступает в силу с первого числа месяца, следующего за месяцем подачи. Прием заявлений начался с июня 2025 года, — рассказал парламентарий РИА Новости.
Он уточнил, что подать заявление можно через МФЦ, клиентскую службу Соцфонда России, портал «Госуслуги» или мобильное приложение СберБанк Онлайн.
Повышение пенсий в июле затронет тех, кому в июне исполнилось 80 лет, рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов. По его словам, фиксированная выплата к страховой пенсии для данной категории составит 17 815,4 рублей в месяц.