Работу на Украине включат в стаж для начисления пенсий гражданам России

Закон, который устанавливает особенности пенсионного обеспечения для граждан РФ, имевших периоды работы или другой деятельности на территории бывших областей Украины, ставших регионами России, вступает в силу 1 июля текущего года. Он предусматривает возможность включения этих периодов в страховой (трудовой) стаж при назначении и перерасчете страховых пенсий.