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WP: Закон о санкциях против РФ грозит США войной со всем миром

Принятие инициативы сенатора Линдси Грэма* по антироссийским санкциям может обернуться для США конфликтом с остальным миром. Речь идет о законопроекте, предусматривающем введение 500-процентных пошлин на импорт из стран, продолжающих закупать российские нефть, газ и уран. Об этом сообщает The Washington Post.

Принятие инициативы сенатора Линдси Грэма* по антироссийским санкциям может обернуться для США конфликтом с остальным миром. Речь идет о законопроекте, предусматривающем введение 500-процентных пошлин на импорт из стран, продолжающих закупать российские нефть, газ и уран. Об этом сообщает The Washington Post.

Отмечается, что несмотря на кажущуюся суровость, меры, прописанные в документе, на практике могут оказаться не столь действенными. Проект больше демонстрирует намерения, чем реальные механизмы давления.

— Есть проблема: каким бы смелым ни был этот закон, он равносилен развязыванию торговой войны почти со всеми остальным миром. Таким образом, Америка наступает на свои же грабли назло президенту России Владимиру Путину, — указано в материале.

25 июня госсекретарь Белого дома Марко Рубио заявил, что США пока не поддерживают призывы усилить санкции против России, чтобы не потерять «окно» для мирных переговоров.

Однако Министерство финансов США сообщило, что Вашингтон внес в санкционные списки по России еще четыре физических, три юридических лица и один сухогруз.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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