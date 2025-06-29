Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Росавиация: в пяти аэропортах РФ сняты временные ограничения

Пресс-секретарь ФАВТ отметил, что обеспечение безопасности полётов является приоритетом для экипажей и авиаслужб.

Источник: Аргументы и факты

Временные ограничения на приземление и посадку самолётов, действовавшие в аэропортах Волгограда, Пензы, Саранска, Саратова и Элисты, отменены, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских ВС (воздушных судов)», — написал, уточнил официальный представитель ведомства Артём Кореняко в своём Telegram-канале.

Он напомнил, что осуществление указанных мер является приоритетом для экипажей самолётов, авиадиспетчеров и служб воздушных гаваней.

Напомним, 26 июня временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов действовали в аэропорту Внуково.