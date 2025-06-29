Росавиация: в пяти аэропортах РФ сняты временные ограничения

Временные ограничения на приземление и посадку самолётов, действовавшие в аэропортах Волгограда, Пензы, Саранска, Саратова и Элисты, отменены, сообщили в пресс-службе Росавиации.
«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских ВС (воздушных судов)», — написал, уточнил официальный представитель ведомства Артём Кореняко в своём Telegram-канале.
Он напомнил, что осуществление указанных мер является приоритетом для экипажей самолётов, авиадиспетчеров и служб воздушных гаваней.
Напомним, 26 июня временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов действовали в аэропорту Внуково.