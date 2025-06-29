Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ангарске отремонтируют мост через реку Ода

Мостовой переход находился в аварийном состоянии.

Источник: Комсомольская правда

В Ангарске отремонтируют мост через реку Ода, который был в аварийном состоянии. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе прокуратуре Иркутской области, конструкция представляя серьезную опасность для водителей и пешеходов.

— В защиту прав местного населения прокуратура предъявила в суд исковое заявление о возложении на дорожников обязанности устранить дефекты мостового полотна, — поделились в ведомстве.

В перечень необходимых работ вошло восстановление несущих элементов, полотна и подмостового пространства. Суд полностью поддержал позицию надзорного органа, обязав подрядчика в сжатые сроки устранить недочеты. Надзорное ведомство продолжит мониторинг ситуации до полного завершения восстановительных работ.