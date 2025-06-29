В Ангарске отремонтируют мост через реку Ода, который был в аварийном состоянии. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе прокуратуре Иркутской области, конструкция представляя серьезную опасность для водителей и пешеходов.
— В защиту прав местного населения прокуратура предъявила в суд исковое заявление о возложении на дорожников обязанности устранить дефекты мостового полотна, — поделились в ведомстве.
В перечень необходимых работ вошло восстановление несущих элементов, полотна и подмостового пространства. Суд полностью поддержал позицию надзорного органа, обязав подрядчика в сжатые сроки устранить недочеты. Надзорное ведомство продолжит мониторинг ситуации до полного завершения восстановительных работ.