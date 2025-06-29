Топ-5 главных новостей в Молдове 29 июня 2025: Из молдавских магазинов изъяли популярную, но опасную для здоровья косметику; тем, кто в Молдове хранит сбережения в евро — срочно принимайте меры; почему вл

Топ-5 главных новостей Молдове на утро воскресенья, 29 июня 2025:
1. Европа меняет банкноты: Как будут выглядеть новые евро и о чем надо знать жителям Молдовы — срочно чистим заначки.
2. Из молдавских магазинов изымают популярную, но опасную косметику: Она способна негативно влиять на репродуктивное здоровье.
3. Власти поощряют языковое разделение народа Молдовы: В каких случаях резко вспоминается у молдаван знание русского, а у русскоязычных — молдавского.
4. Ярмарки выходного дня: Где в Кишиневе купить что-то вкусненькое от местного производителя — публикуем адрес.
5. После дня прохлады в Молдову возвращается жара: Уже совсем скоро за +36 градусов.
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