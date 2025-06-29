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Кубок Гагарина покажут в Омске в одном из частных заведений общепита

Для просмотра главного хоккейного трофея страны, омичам предлагается посетить один из омских ресторанов.

Источник: Комсомольская правда

На странице в социальной сети одного из омских ресторанов по улице Кемеровская, вчера, 28 июня, появилось любопытное предложение: посетить это коммерческое заведение общепита ради созерцания и фотосессии с главным трофеем КХЛ.

В частности, в объявлении ресторана сообщается, что Кубок Гагарина будет выставлен в заведении всего на один вечер: 8 июля с 18:00 местного времени. Оговаривается и программа дефиле Кубка — его презентует легендарный омский хоккеист Антон Курьянов, с которым можно будет сделать фотосессию. О какой-либо финансовой стороне вопроса для желающих увидеть Кубок Гагарина в посте деликатно умалчивается. Указано, что «Вход свободный», но при этом выделен телефон с пометкой «Бронь столов».