Кубок Гагарина покажут в Омске в одном из частных заведений общепита

В частности, в объявлении ресторана сообщается, что Кубок Гагарина будет выставлен в заведении всего на один вечер: 8 июля с 18:00 местного времени. Оговаривается и программа дефиле Кубка — его презентует легендарный омский хоккеист Антон Курьянов, с которым можно будет сделать фотосессию. О какой-либо финансовой стороне вопроса для желающих увидеть Кубок Гагарина в посте деликатно умалчивается. Указано, что «Вход свободный», но при этом выделен телефон с пометкой «Бронь столов».