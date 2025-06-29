Врач Пивоварова назвала три простых действия для выявления инсульта

Инсульт можно заподозрить по нескольким очевидным симптомам, которые появляются внезапно, так как заболевание развивается за несколько минут. О них рассказала профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, терапевт Оксана Пивоварова.
Она пояснила, что при ухудшении самочувствия человека достаточно попросить его выполнить три простых действия: улыбнуться, поднять обе руки и произнести простую фразу, например «небо голубое» или «шар круглый». При инсульте человек обычно не способен выполнить ни одно из этих действий.
Пивоварова отметила, что эти признаки объединены в правило «удар» — первые буквы означают «улыбка, движение, артикуляция». Если проявляется хотя бы один из симптомов, необходимо немедленно вызвать скорую помощь.
Также терапевт указала на другие симптомы инсульта: резкую головную боль, головокружение, спутанность сознания, тошноту, рвоту и нарушение зрения, вплоть до слепоты. Она подчеркнула, что ждать самостоятельного улучшения нельзя, поскольку «золотое окно» для эффективного лечения не превышает четырех с половиной часов, передает Лента.ру.
Когда сердце колотится, сбивается дыхание, а тело будто перестает слушаться, первое, что приходит в голову к человеку, — «Я умираю». Эти симптомы характерны для панической атаки, которую можно спутать с куда более опасным нарушением — инсультом. Терапевт и пульмонолог Марат Фаррахов объяснил, как их отличить.