Врач Пивоварова назвала три простых действия для выявления инсульта

Когда сердце колотится, сбивается дыхание, а тело будто перестает слушаться, первое, что приходит в голову к человеку, — «Я умираю». Эти симптомы характерны для панической атаки, которую можно спутать с куда более опасным нарушением — инсультом. Терапевт и пульмонолог Марат Фаррахов объяснил, как их отличить.